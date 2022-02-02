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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٣٧]

    باكو، 2 فبراير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 2 فبراير شباط اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0162

    أورو EUR 1 1.9167

    دولار أسترالي AUD 1 1.2122

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6575

    ريال برازيلي BRL 1 0.3227

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1113

    كرون دنماركي DKK 1 0.2576

    لاري جورجي GEL 1 0.5601

    روبي هندي INR 1 0.0227

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2181

    دولار كندا CAD 1 1.3396

    دينار الكويت KWD 1 5.6181

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4062

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0827

    جنيه مصري EGP 1 0.1082

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0943

    كرون النرويج NOK 1 0.1925

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4193

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0222

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3765

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2601

    ريال السعودية SAR 1 0.4531

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509

    دولار تايوان TWD 1 0.0611

    ليرة تركيا TRY 1 0.1271

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0598

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.127

    كرون التشيك CZK 1 0.079

    يوان الصين CNY 1 0.2672

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.2983

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5373

    كرون السويد SEK 1 0.1836

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8456

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1412

    ليرة لبنان LBP 100 0.1126

    ين اليابان JPY 100 1.4812

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2117

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم