البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 2 فبراير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 2 فبراير شباط اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0162
أورو EUR 1 1.9167
دولار أسترالي AUD 1 1.2122
روبل بيلاروس BYN 1 0.6575
ريال برازيلي BRL 1 0.3227
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1113
كرون دنماركي DKK 1 0.2576
لاري جورجي GEL 1 0.5601
روبي هندي INR 1 0.0227
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2181
دولار كندا CAD 1 1.3396
دينار الكويت KWD 1 5.6181
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4062
بيسو المكسيك MXN 1 0.0827
جنيه مصري EGP 1 0.1082
لاي مولدوفا MDL 1 0.0943
كرون النرويج NOK 1 0.1925
زلوتي بولندا PLN 1 0.4193
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0222
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3765
دولار سنغافورة SGD 1 1.2601
ريال السعودية SAR 1 0.4531
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509
دولار تايوان TWD 1 0.0611
ليرة تركيا TRY 1 0.1271
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0598
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.127
كرون التشيك CZK 1 0.079
يوان الصين CNY 1 0.2672
جنيه إنكلترا GBP 1 2.2983
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5373
كرون السويد SEK 1 0.1836
فرنك سويسرا CHF 1 1.8456
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1412
ليرة لبنان LBP 100 0.1126
ين اليابان JPY 100 1.4812
بيسو تشيلي CLP 100 0.2117
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119
ريال إيران IRR 100 0.004
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