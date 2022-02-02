باكو، 2 فبراير، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 2 فبراير شباط اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0162 أورو EUR 1 1.9167 دولار أسترالي AUD 1 1.2122 روبل بيلاروس BYN 1 0.6575 ريال برازيلي BRL 1 0.3227 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1113 كرون دنماركي DKK 1 0.2576 لاري جورجي GEL 1 0.5601 روبي هندي INR 1 0.0227 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2181 دولار كندا CAD 1 1.3396 دينار الكويت KWD 1 5.6181 رينجيت ماليزي MYR 1 0.4062 بيسو المكسيك MXN 1 0.0827 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.0943 كرون النرويج NOK 1 0.1925 زلوتي بولندا PLN 1 0.4193 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0222 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3765 دولار سنغافورة SGD 1 1.2601 ريال السعودية SAR 1 0.4531 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509 دولار تايوان TWD 1 0.0611 ليرة تركيا TRY 1 0.1271 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0598 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.127 كرون التشيك CZK 1 0.079 يوان الصين CNY 1 0.2672 جنيه إنكلترا GBP 1 2.2983 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5373 كرون السويد SEK 1 0.1836 فرنك سويسرا CHF 1 1.8456 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1412 ليرة لبنان LBP 100 0.1126 ين اليابان JPY 100 1.4812 بيسو تشيلي CLP 100 0.2117 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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