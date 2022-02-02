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    خبراء الأغذية من أذربيجان واوزبكستان يناقشون التعاون

    ٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٤٢]

    باكو، 2 فبراير (أذرتاج)

    أقيم اجتماع عبر الاتصال المرئي بين وكالة الامن الغذائي في أذربيجان ووكالة الحجر النباتي وحمايته في أوزبكستان.

    أفادت وكالة أّرتاج ان الطرفين ناقشا مشروع "اتفاقية تعاون في مجال الحجر النباتي وحمايته بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان واوزبكستان".

    اجري تبادل الآراء في توسيع التعاون بين المؤسستين وتبادل المعلومات اثناء استيراد المنتجات النباتية وإمكانية التعاون في مجال تبادل المعلومات الالكتروني حول شهادات الحجر النباتي.

     

    AZERTAG.AZ :خبراء الأغذية من أذربيجان واوزبكستان يناقشون التعاون
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