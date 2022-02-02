زيادة صادرات المنتجات غير النفطية في سوكار
AzerTAg.az
٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٥٥]
باكو، 2 فبراير / شباط، (أذرتاج)
صدرت سوكار منتجات غير نفطية بقيمة 712.2 مليون دولار، بما في ذلك منتجات البوليمر خلال عام 2021.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن شركة "سوكار" أن هذا اكثر من نفس الفترة للعام الماضي بنسبة 183 في المائة.
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