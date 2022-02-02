الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان
AzerTAg.az
٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:١٠]
باكو، 2 فبراير، أذرتاج
ينظم في باكو 2 فبراير اليوم منتدى الشباب المكرس للذكرى السنوية الـ25 ليوم شباب أذربيجان.
ورئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف يشارك في فعاليات المنتدى.
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