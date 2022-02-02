  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان

    ٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:١٠]

    باكو، 2 فبراير، أذرتاج

    ينظم في باكو 2 فبراير اليوم منتدى الشباب المكرس للذكرى السنوية الـ25 ليوم شباب أذربيجان.

    ورئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف يشارك في فعاليات المنتدى.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٣٤]
    النائبة الأولى للرئيس تكتب عن يوم الشباب الاذربيجاني 2 فبراير
    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٢٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لوكالة أذرتاج
    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٢٠]
    الرئيس إلهام علييف يضع حجر الأساس للمجمع كنجة التذكاري – صور
    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٠:١٥‎]
    الرئيس علييف يشارك في حفل تشغيل مستودع كنجة للقاطرات – صور
    الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان