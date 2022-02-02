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    حكمت حاجييف: كانت العلاقات الأذربيجانية الأمريكية ناجحة من حيث التنمية والصداقة والشراكة على مدى الثلاثين عاما الماضية

    ٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٠٦]

    باكو، 2 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    كانت العلاقات الأذربيجانية الأمريكية ناجحة من حيث التنمية والصداقة والشراكة على مدى السنوات الثلاثين الماضية.

    افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها مساعد رئيس جمهورية أذربيجان مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي حكمت حاجييف في الندوة عبر الإنترنت حول "30 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومنطقة حوض بحر الخزر" نظمها مركز "Caspian Policy Center".

    وأشار حكمت حاجييف إلى أن أذربيجان قدمت الدعم العسكري واللوجستي للنضال الذي شنته الولايات المتحدة الامريكية بعد الهجوم الإرهابي في 11 سبتمبر عام 2001. لقد أثبتت أذربيجان أنها صديق جيد خلال الثلاثين عاما الماضية. وقد تم التأكيد على أن هذا الدعم عنصر هام من الأمن الإقليمي.

    وشدد مساعد الرئيس على دعم أذربيجان للولايات المتحدة في مهمتيها في العراق وأفغانستان.

     

    AZERTAG.AZ :حكمت حاجييف: كانت العلاقات الأذربيجانية الأمريكية ناجحة من حيث التنمية والصداقة والشراكة على مدى الثلاثين عاما الماضية
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    حكمت حاجييف: كانت العلاقات الأذربيجانية الأمريكية ناجحة من حيث التنمية والصداقة والشراكة على مدى الثلاثين عاما الماضية حكمت حاجييف: كانت العلاقات الأذربيجانية الأمريكية ناجحة من حيث التنمية والصداقة والشراكة على مدى الثلاثين عاما الماضية