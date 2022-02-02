اعلان مدينة طاووس "عاصمة الشباب" في أذربيجان

باكو، 2 فبراير، أذرتاج

أعلنت مدينة طاووس "عاصمة الشباب" في أذربيجان في المنتدى المكرس للذكرى السنوية الـ25 ليوم شباب أذربيجان المنعقد 2 فبراير اليوم وذلك تقليدا منذ عام 2012م يعلن احدى مدن أذربيجان "عاصمة الشباب" باستثناء العاصمة باكو.

يذكر أنه سبق أن أعلنت مدن كنجة وبلاسوار وقوبا واسماعيلي وشمكير وبالاكن ونخجوان وشاماخي وماصالي وجويجول "عاصمة الشباب" في أذربيجان الى الحين.