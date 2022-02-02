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    اقتصاد


    ارتفاع حجم تبادل التجارة بين أذربيجان وأوكرانيا الى 922 مليون دولار

    ٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٣٠]

    كييف، 2 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    تجاوز حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وأوكرانيا 922.5 مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الإحصائية الحكومية الأوكرانية أن قيمة الصادرات من أذربيجان إلى أوكرانيا بلغت 452.5 مليون دولار خلال 12 شهرا وبلغت الواردات من أوكرانيا إلى بلدنا 470 مليون دولار خلال تلك الفترة.

    يذكر أن أوكرانيا تتخذ المركز الثاني في الفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي لحجم التبادل التجاري مع أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حجم تبادل التجارة بين أذربيجان وأوكرانيا الى 922 مليون دولار
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