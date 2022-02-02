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    أذربيجان: 6620 إصابة و24 وفاة من كورونا في 2 فبراير

    ٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٤٦]

    باكو، 2 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 6620 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 3385 مصاب هذا المرض وتوفي 24 مصابا بالفيروس خلال 2 فبراير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 670 ألف و313 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 630 ألف و727 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8779 مريض منهم ويستمر علاج 30 ألفا و807 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 18 ألفا و797 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و191 ألف و130 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 6620 إصابة و24 وفاة من كورونا في 2 فبراير
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