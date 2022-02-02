أذربيجان: تطعيم نحو 37 الف جرعة من لقاح كورونا في 2 فبراير

باكو، 2 فبراير / شباط، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 36 الفا و866 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 2 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 3062 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1412 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 32 ألفا و392 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 12 مليونا و75 ألفا و995 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و236 ألف و758 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و745 ألف و6 أشخاص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و94 ألفا و231 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.