توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون بين مكتب الأمم المتحدة في أذربيجان ومكتب أمينة المظالم
AzerTAg.az
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٣٥]
باكو، 3 فبراير / شباط، (اذرتاج)
تم توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون بين مكتب الأمم المتحدة في أذربيجان ومفوضة حقوق الإنسان (أمينة المظالم) لجمهورية أذربيجان في 3 فبراير.
أفادت وكالة اذرتاج انه تم توقيع الوثيقة من قبل المنسق المقيم للأمم المتحدة الجديد في أذربيجان فلادانكا أندريفا وامينة المظالم سابينا علييفا.
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