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    توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون بين مكتب الأمم المتحدة في أذربيجان ومكتب أمينة المظالم

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٣٥‎]

    باكو، 3 فبراير / شباط، (اذرتاج)

    تم توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون بين مكتب الأمم المتحدة في أذربيجان ومفوضة حقوق الإنسان (أمينة المظالم) لجمهورية أذربيجان في 3 فبراير.

    أفادت وكالة اذرتاج انه تم توقيع الوثيقة من قبل المنسق المقيم للأمم المتحدة الجديد في أذربيجان فلادانكا أندريفا وامينة المظالم سابينا علييفا.

     

    AZERTAG.AZ :توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون بين مكتب الأمم المتحدة في أذربيجان ومكتب أمينة المظالم
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    توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون بين مكتب الأمم المتحدة في أذربيجان ومكتب أمينة المظالم توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون بين مكتب الأمم المتحدة في أذربيجان ومكتب أمينة المظالم توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون بين مكتب الأمم المتحدة في أذربيجان ومكتب أمينة المظالم