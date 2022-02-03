باكو، 3 فبراير / شباط، (اذرتاج) تم توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون بين مكتب الأمم المتحدة في أذربيجان ومفوضة حقوق الإنسان (أمينة المظالم) لجمهورية أذربيجان في 3 فبراير. أفادت وكالة اذرتاج انه تم توقيع الوثيقة من قبل المنسق المقيم للأمم المتحدة الجديد في أذربيجان فلادانكا أندريفا وامينة المظالم سابينا علييفا.

AZERTAG.AZ : توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون بين مكتب الأمم المتحدة في أذربيجان ومكتب أمينة المظالم

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