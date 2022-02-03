حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس يبلغ 424.5 مليون دولار
AzerTAg.az
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٠٥]
مينسك، 3 فبراير / شباط، (اذرتاج)
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء البيلاروسية ان حجم عمليات التصدير والتوريد بين أذربيجان وبيلاروس خلال العام الماضي بلغ 424.5 مليون دولار.
أفادت وكالة اذرتاج ان قيمة الواردات من بيلاروس إلى بلدنا بلغت 295.5 مليون دولار وبلغت قيمة الصادرات من أذربيجان إلى هذا البلد 129 مليون دولار خلال تلك الفترة.
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