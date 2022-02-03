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    اعادة انتخاب رئيس وكالة الدولة للطرق البرية رئيسا لاتحاد كرة اليد – صور

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٣٠]

    باكو، 3 فبراير، أذرتاج

    عقد 3 فبراير اليوم اجتماع عام سنوي للاتحاد الأذربيجاني لكرة اليد بمقر وزارة الشباب والرياضة.

    وجرت على هامش الاجتماع العام السنوي اعادة انتخاب رئيس وكالة الدولة للطرق البرية صالح محمدوف رئيسا للاتحاد الأذربيجاني لكرة اليد.

    يذكر أنه يتولى رئاسة اتحاد كرة اليد منذ 1 ديسمبر عام 2016م.

     

     

    AZERTAG.AZ :اعادة انتخاب رئيس وكالة الدولة للطرق البرية رئيسا لاتحاد كرة اليد – صور
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