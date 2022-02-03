تم تشكيل 26.4 في المائة من الصادرات غير النفطية في سوكار
AzerTAg.az
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٤٤]
باكو، 3 فبراير / شباط، (اذرتاج)
شكلت سوكار 26.4 في المائة من إجمالي صادرات البلاد من المنتجات غير النفطية في العام الماضي.
أفادت وكالة اذرتاج ان الصادرات غير النفطية للبلاد زادت بمقدار 870 مليون دولار. وشكلت سوكار 64.4 في المئة من الزيادة في الصادرات من المنتجات غير النفطية.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٣١]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٠٥]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٣٩]
٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٣٠]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٠٥]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٥٩]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٢]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٣١]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٤٤]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٠٥]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٨]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠٥]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٥٥]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٨]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٠]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٣٩]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٠٦]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٠]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٨]
٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:١٠]
٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٤٦]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]
٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤١]
٠١.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٠٥]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٢٦]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٢٦]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٣٥]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٠٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك