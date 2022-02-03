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    تم تشكيل 26.4 في المائة من الصادرات غير النفطية في سوكار

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٤٤]

    باكو، 3 فبراير / شباط، (اذرتاج)

    شكلت سوكار 26.4 في المائة من إجمالي صادرات البلاد من المنتجات غير النفطية في العام الماضي.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الصادرات غير النفطية للبلاد زادت بمقدار 870 مليون دولار. وشكلت سوكار 64.4 في المئة من الزيادة في الصادرات من المنتجات غير النفطية.

    AZERTAG.AZ :تم تشكيل 26.4 في المائة من الصادرات غير النفطية في سوكار
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