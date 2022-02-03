نتائج المباريات الاولى بربع نهائي كأس أذربيجان لكرة القدم

باكو، 3 فبراير، أذرتاج

اختتمت المباريات الاولى ضمن مرحلة ربع النهائي في مسابقة كأس أذربيجان لكرة القدم.

خسر سومغايت أمام خصمه غابالا أمام جمهوره في مباراة منظمة لدى ملعب كابتال بنك أرينا وجاء هدف الضيف اليتيم من طرف عليمي من ركلة الجزاء د26.

وتمكن قراباغ أغدام من تحقيق فوز بهدف دون رد أمام كشلة باكو في مباراة جمعتهما على ملعب توفيق بهراموف الجمهوري في باكو العاصمة. وسجل هدف صاحب الارض ابراهيم د56.

وتعادل نفطجي باكو مع صباح باكو بهدف لكل منهما في مباراة استضاف فيها الاول الثاني على ملعب باكسيل أرينا / بائل أرينا/ بالعاصمة باكو. وفتح الحساب مدافع صاحب الارض ستانكوفيج د40 ورد عليه لاعب وسط الضيف جوي لينس ميكيلز د50.

وفي مباراة المرحلة الاخيرة حل صبائل باكو ضيفا على زيرة باكو على ملعب مجمع زيرة الأولمبي الرياضي بضاحية العاصمة باكو. وحقق زيرة فوزا حاسما على ضيفه بأربعة اهداف دون سجلها محمد الحمداوي د2 ولوريس برونيو د59 وحميدو كيتا د72 ولوريس المذكور د86.

وستنظم المباريات الثانية من المرحلة 12-13 فبراير شباط الحالي.