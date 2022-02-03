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    أوبك + تغير إنتاجها النفطي اليومي

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٣١]

    فيينا، 3 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    عُقد الاجتماع الخامس والعشرون لوزراء أوبك ودول أخرى من مصدري النفط غير الأعضاء في أوبك (أوبك +) في 2 فبراير.

    أفادت وكالة اذرتاج انه في الاجتماع عبر الاتصال المرئي قررت الدول المنتجة زيادة الإنتاج مع الأخذ في الاعتبار التوافق حول أساسيات وآفاق سوق النفط الحالي. وبحسب القرار، وافق الاجتماع على خطة تنظيم الإنتاج وآلية تنظيم الإنتاج الشهرية المعتمدة في الاجتماع يوم 18 يوليو من عام 2021 وقرر زيادة إجمالي الإنتاج الشهري لشهر مارس عام 2022 بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا وفقا للجدول المرفق.

     

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