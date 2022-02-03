اتحاد كرة القدم يزيد عدد الاندية المتنافسة في دوري أذربيجان الممتاز
AzerTAg.az
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
باكو، 3 فبراير، أذرتاج
قال ائلخان محمدوف الامين العام للرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم في مؤتمر صحفي إن الرابطة قررت بزيادة عدد الاندية المتنافسة في دوري أذربيجان الممتاز لكرة القدم من 8 أندية الى 10 أندية.
واوضح محمدوف أن القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الموسم القادم 2022/2023م ويستهدف زيادة الاهتمام والتنافس في البطولة.
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