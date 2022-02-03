اتحاد كرة القدم يزيد عدد الاندية المتنافسة في دوري أذربيجان الممتاز

باكو، 3 فبراير، أذرتاج

قال ائلخان محمدوف الامين العام للرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم في مؤتمر صحفي إن الرابطة قررت بزيادة عدد الاندية المتنافسة في دوري أذربيجان الممتاز لكرة القدم من 8 أندية الى 10 أندية.

واوضح محمدوف أن القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الموسم القادم 2022/2023م ويستهدف زيادة الاهتمام والتنافس في البطولة.