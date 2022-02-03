أذربيجان: 6113 إصابة و18 وفاة من كورونا في 3 فبراير

باكو، 3 فبراير / شباط، (أذرتاج)

سجلت إصابة 6113 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 3267 مصاب هذا المرض وتوفي 18 مصابا بالفيروس خلال 3 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 676 ألف و426 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 633 ألف و994 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8797 مريض منهم ويستمر علاج 33 ألفا و635 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 17 ألفا و272 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و208 ألف و402 فحص طبي.