أذربيجان: تطعيم أكثر من 38 الف جرعة من لقاح كورونا في 3 فبراير

باكو، 3 فبراير / شباط، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 38 الفا و436 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 3 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 3080 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1921 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 33 ألفا و435 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 12 مليونا و114 ألف و431 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و239 ألف و838 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و746 ألف و927 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و127 ألف و666 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.