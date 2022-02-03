  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    بيتر سيارتو: الشركات الهنغارية مستعدة للمشاركة في أعمال الترميم وإعادة البناء في قاراباغ

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٢]

    باكو، 3 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    دعمت المجر سيادتها وسلامة أراضيها منذ الأيام الأولى لاستقلال أذربيجان.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في 3 فبراير.

    وقال الوزير المجري إن بلاده تتعاون بشكل وثيق مع أذربيجان في قطاعي النفط والطاقة.

    وأضاف ان "المجر تدعم دائما وحدة أراضي أذربيجان. والآن الشركات المجرية مستعدة للمشاركة في أعمال الترميم وإعادة البناء في قاراباغ. وبالإضافة إلى ذلك، سنساعد في بناء شركات الطاقة البديلة وترميم المعالم الدينية والتاريخية".

    AZERTAG.AZ :بيتر سيارتو: الشركات الهنغارية مستعدة للمشاركة في أعمال الترميم وإعادة البناء في قاراباغ
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٠٥‎]
    الوزير: الجانب الأرمني قدم عبر روسيا مقترحات جديدة لترسيم الحدود مع أذربيجان
    ٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٥‎٩]
    جيهون بيراموف: العلاقات بين أذربيجان والمجر تتطور بشكل مكثف
    ٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٠٦]
    حكمت حاجييف: كانت العلاقات الأذربيجانية الأمريكية ناجحة من حيث التنمية والصداقة والشراكة على مدى الثلاثين عاما الماضية
    ٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٥‎]
    وفد برلماني اذربيجاني يزور بلدان حوض البلطيق
    بيتر سيارتو: الشركات الهنغارية مستعدة للمشاركة في أعمال الترميم وإعادة البناء في قاراباغ