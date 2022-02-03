بيتر سيارتو: الشركات الهنغارية مستعدة للمشاركة في أعمال الترميم وإعادة البناء في قاراباغ

باكو، 3 فبراير / شباط، (أذرتاج)

دعمت المجر سيادتها وسلامة أراضيها منذ الأيام الأولى لاستقلال أذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في 3 فبراير.

وقال الوزير المجري إن بلاده تتعاون بشكل وثيق مع أذربيجان في قطاعي النفط والطاقة.

وأضاف ان "المجر تدعم دائما وحدة أراضي أذربيجان. والآن الشركات المجرية مستعدة للمشاركة في أعمال الترميم وإعادة البناء في قاراباغ. وبالإضافة إلى ذلك، سنساعد في بناء شركات الطاقة البديلة وترميم المعالم الدينية والتاريخية".