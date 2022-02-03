جيهون بيراموف: العلاقات بين أذربيجان والمجر تتطور بشكل مكثف

باكو، 3 فبراير، (أذرتاج)

تتطور العلاقات بين أذربيجان والمجر بشكل مكثف.

نعتبر زيارة ممثلي 24 شركة مجرية إلى باكو مع وزير الخارجية والتجارة وعزمها على المشاركة في أعمال الترميم وإعادة البناء في قاراباغ خطوة ودية.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في مؤتمر صحفي بعد لقائه مع وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في 3 فبراير.

وقال الوزير إنه هناك علاقات بين بلدينا على العديد من المحافل الدولية. يمكن اعتبار هذا الاجتماع استمرارا لوثيقة الشراكة الاستراتيجية بين اذربيجان والمجر.

أكد الوزير جيهون بيراموف أن أذربيجان هي الشريك الأكثر موثوقية في الطاقة لأوروبا وقال إنه هناك نقطة مهمة أخرى تتمثل في تمثيل المجر في اجتماعات المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي. وأشار الوزير إلى أن المجر ستستفيد من هذا المشروع.

كما تحدث الوزير بيراموف عن استئناف الرحلات بين البلدين وزيادة عدد الرحلات.

وقال إنه تم توقيع 46 اتفاقية، مشيرا الى ان 13 اتفاقية يجري اعدادها حاليا.