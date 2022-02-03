الوزير: الجانب الأرمني قدم عبر روسيا مقترحات جديدة لترسيم الحدود مع أذربيجان

باكو، 3 فبراير / شباط، (أذرتاج)

قدم الجانب الأرميني عبر روسيا مقترحات جديدة بشأن ترسيم الحدود مع أذربيجان. فإن أرمينيا التي احتلت أراضينا لمدة 30 عاما ليس لها أي حق قانوني أو سياسي أو أخلاقي لطرح أي شرط على ترسيم الحدود.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في مؤتمر صحفي بعد لقائه مع وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في 3 فبراير.

وقال الوزير إن أذربيجان في ردها على أرمينيا أعلنت استعدادها لبدء هذه العملية دون أي شروط. إنها عملية قائمة على الخبرة وليست هناك حاجة لـ"اختراعات" لبدء العملية. لا يحق لأرمينيا أن تفعل ذلك. موقف اذربيجان من هذه القضية واضح.

وقال الوزير إن الجانب الأرمني وضع شروطا معينة لبدء العمل للجنة. وصرحت أذربيجان بأنها منفتحة على هذه العملية دون أي تحفظات".