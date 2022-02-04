  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    شركة "سوكار بوليمر" تصدر منتجات بوليمر بقيمة 252.2 مليون دولار

    ٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٢٥‎]

    باكو، 4 فبراير، (اذرتاج)

    صدرت شركة "سوكار بوليمر" منتجات بوليمر بقيمة 252.2 مليون دولار خلال العام الماضي وهذا يزيد بنسبة 147 في المائة عن نفس الفترة من عام 2020.

    أفادت وكالة اذرتاج ان شركة "سوكار بوليمر" شكلت 9.3 في المائة من الصادرات غير النفطية و17.3 في المائة من نمو الصادرات في القطاع غير النفطي خلال عام 2021.

    AZERTAG.AZ :شركة "سوكار بوليمر" تصدر منتجات بوليمر بقيمة 252.2 مليون دولار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٨]
    عائدات صندوق النفط من "أذري – جيراق - جوناشلي" تبلغ 683 مليار دولار
    ٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٧]
    زيادة استهلاك الغاز الطبيعي في البلاد بنسبة 8.4 %
    ٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٤١]
    سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 95 دولار
    ٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٠٠]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    شركة "سوكار بوليمر" تصدر منتجات بوليمر بقيمة 252.2 مليون دولار