شركة "سوكار بوليمر" تصدر منتجات بوليمر بقيمة 252.2 مليون دولار

باكو، 4 فبراير، (اذرتاج)

صدرت شركة "سوكار بوليمر" منتجات بوليمر بقيمة 252.2 مليون دولار خلال العام الماضي وهذا يزيد بنسبة 147 في المائة عن نفس الفترة من عام 2020.

أفادت وكالة اذرتاج ان شركة "سوكار بوليمر" شكلت 9.3 في المائة من الصادرات غير النفطية و17.3 في المائة من نمو الصادرات في القطاع غير النفطي خلال عام 2021.