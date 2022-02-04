سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 95 دولار

باكو، 4 فبراير، (اذرتاج)

ارتفع سعر برميل النفط الأذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 95.07 دولار بعد ارتفاعه 1.42 دولار.

يذكر ان أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني وصل الى 96.65 دولار بعد ارتفاعه 94 دولار في 2 أكتوبر من عام 2014.