باكو تستضيف الاجتماع الوزاري الثامن للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي المقرر
AzerTAg.az
٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٤٨]
باكو، 4 فبراير، (أذرتاج)
ينعقد الاجتماع الوزاري الثامن للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي اليوم في 4 فبراير في قصر "جولوستان" بباكو.
أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف يشارك في الاجتماع.
القى رئيس الدولة كلمة في الاجتماع التشاوري.
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