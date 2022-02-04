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    باكو تستضيف الاجتماع الوزاري الثامن للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي المقرر

    ٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٤٨]

    باكو، 4 فبراير، (أذرتاج)

    ينعقد الاجتماع الوزاري الثامن للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي اليوم في 4 فبراير في قصر "جولوستان" بباكو.

    أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف يشارك في الاجتماع.

    القى رئيس الدولة كلمة في الاجتماع التشاوري.

     

    AZERTAG.AZ :باكو تستضيف الاجتماع الوزاري الثامن للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي المقرر
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