باكو، 4 فبراير، (أذرتاج) ينعقد الاجتماع الوزاري الثامن للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي اليوم في 4 فبراير في قصر "جولوستان" بباكو. أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف يشارك في الاجتماع. القى رئيس الدولة كلمة في الاجتماع التشاوري.

AZERTAG.AZ : باكو تستضيف الاجتماع الوزاري الثامن للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي المقرر

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