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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة والوفد المرافق لها

    ٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٠١]

    باكو، 4 فبراير، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة قدري سيمسون والوفد المرافق لها.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة والوفد المرافق لها
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