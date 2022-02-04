باكو، 4 فبراير، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة قدري سيمسون والوفد المرافق لها.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة والوفد المرافق لها

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