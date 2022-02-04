الرئيس إلهام علييف يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة والوفد المرافق لها
AzerTAg.az
٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٠١]
باكو، 4 فبراير، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة قدري سيمسون والوفد المرافق لها.
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