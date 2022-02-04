  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    العثور على ألغام مضادة للدبابات والمشاة في جبرائيل

    ٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٤٠]

    جبرائيل، 4 فبراير، (أذرتاج)

    تتواصل عمليات كشف وضبط الاسلحة والذخائر والألغام التي تركها الجيش الارميني في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال الحرب الوطنية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن القسم الاقليمي لوزارة الداخلية في محافظة برده انه اثناء عمليات جارية عثر منسوبو وزارة الدفاع 160 لغم مضاد للدبابات والمشاة في أحد المنازل المدمرة بمحافظة جبرائيل.

     

    AZERTAG.AZ :العثور على ألغام مضادة للدبابات والمشاة في جبرائيل
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٥‎٧]
    العثور على صواريخ من منظومة "أوسا" من مخلفات العدو في فضولي المحررة
    ٠١.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:١٢]
    تشغيل مبنى مدرسي جاهز بقرية شودوق في محافظة قوبا – صور
    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٣٥‎]
    حافلة ركاب تالية تصل الى مدينة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني
    ٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]
    حافلة ركاب تالية تصل الى شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني – صور
    العثور على ألغام مضادة للدبابات والمشاة في جبرائيل العثور على ألغام مضادة للدبابات والمشاة في جبرائيل العثور على ألغام مضادة للدبابات والمشاة في جبرائيل