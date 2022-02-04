العثور على ألغام مضادة للدبابات والمشاة في جبرائيل

جبرائيل، 4 فبراير، (أذرتاج)

تتواصل عمليات كشف وضبط الاسلحة والذخائر والألغام التي تركها الجيش الارميني في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال الحرب الوطنية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن القسم الاقليمي لوزارة الداخلية في محافظة برده انه اثناء عمليات جارية عثر منسوبو وزارة الدفاع 160 لغم مضاد للدبابات والمشاة في أحد المنازل المدمرة بمحافظة جبرائيل.