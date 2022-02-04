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    صباح باكو يتعاقد مع البرازيلي فيل – صورة

    ٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٥‎]

    باكو، 4 فبراير، أذرتاج

    تعاقد نادي صباح باكو لكرة القدم مع لاعب الوسط البرازيلي كريستيان دا سيلوا فيل لمدة سنة والنصف.

    ويرتدي البرازيلي البالغ 33 عاما من عمره رقم القميص الـ15.

    يذكر أن فيل دافع قبل ذلك عن شعارات البرازيلي تونا لوسو وهابويل القبرصي وجي اف ار الروماني وناسيونال البرتغالي وغيرها.

    AZERTAG.AZ :صباح باكو يتعاقد مع البرازيلي فيل – صورة
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