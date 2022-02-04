زيادة استهلاك الغاز الطبيعي في البلاد بنسبة 8.4 %

باكو، 4 فبراير، (أذرتاج)

زاد استهلاك الغاز الطبيعي في البلاد بنسبة 8.4 في المائة خلال العام الماضي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن شركة سوكار ان تعزى الزيادة في استهلاك الغاز الطبيعي إلى زيادة مستوى التغويز في البلاد إلى 96.3 في المائة.

تعتبر اليوريا التي تحتوي على أكثر من 46 في المائة نيتروجين من أفضل الأسمدة النيتروجينية وأكثرها فائدة.

يؤدي استخدام كل طن من النيتروجين في التربة إلى إنتاج 10-15 طنا من القمح و30-40 طنا من بنجر السكر وطنين من ألياف الكتان، بالإضافة إلى زيادة تحسين جودة المنتج.