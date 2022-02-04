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    عائدات صندوق النفط من "أذري – جيراق - جوناشلي" تبلغ 683 مليار دولار

    ٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٨]

    باكو، 4 فبراير، (أذرتاج)

    بلغ حجم عائدات صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني 683 مليار و114 مليون دولار أمريكي خلال يناير من العام الجاري وذلك في إطار مشروع استغلال مكامن النفط والغاز "أذري – جيراق - جوناشلي" للقطاع الأذربيجاني في بحر الخزر.

    حصل صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني منذ بداية عام 2001 حتى الآن على واردات قدرها 156 مليار و56 مليون دولار وذلك في إطار مشروع استغلال "أذري – جيراق - جوناشلي"، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة لصندوق النفط الحكومي الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :عائدات صندوق النفط من "أذري – جيراق - جوناشلي" تبلغ 683 مليار دولار
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