أذربيجان: 7050 إصابة و26 وفاة من كورونا في 4 فبراير

باكو، 4 فبراير، (أذرتاج)

سجلت إصابة 7050 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 3435 مصاب هذا المرض وتوفي 26 مصابا بالفيروس خلال 4 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 683 ألف و476 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 637 ألف و429 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8823 مريض منهم ويستمر علاج 37 ألفا و224 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 19 ألفا و481 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و227 ألف و883 فحص طبي.