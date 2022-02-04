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    أذربيجان: تطعيم أكثر من 35 الف جرعة من لقاح كورونا في 4 فبراير

    ٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٢١]

    باكو، 4 فبراير، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 35 الفا و400 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 4 فبراير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 2989 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1811 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 30 ألفا و600 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 12 مليونا و149 ألف و831 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و242 ألف و827 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و748 ألف و738 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و158 ألف و266 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم أكثر من 35 الف جرعة من لقاح كورونا في 4 فبراير
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