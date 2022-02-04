باكو، 4 فبراير (أذرتاج) عثر افراد شرطة محافظة فضولي على 20 صاروخا من مخلفات العدو في قاعدة عسكرية سابقة بالمحافظة.

AZERTAG.AZ : العثور على صواريخ من منظومة "أوسا" من مخلفات العدو في فضولي المحررة

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