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    العثور على صواريخ من منظومة "أوسا" من مخلفات العدو في فضولي المحررة

    ٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٥‎٧]

    باكو، 4 فبراير (أذرتاج)

    عثر افراد شرطة محافظة فضولي على 20 صاروخا من مخلفات العدو في قاعدة عسكرية سابقة بالمحافظة.

    AZERTAG.AZ :العثور على صواريخ من منظومة "أوسا" من مخلفات العدو في فضولي المحررة
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