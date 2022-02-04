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    لاعب الشطرنج الاذربيجاني يفوز بالمركز الأول في المسابقة الدولي في بودابست

    ٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٠١]

    باكو، 4 فبراير (أذرتاج)

    حصل لاعب الشطرنج الاذربيجاني كنعان قارايف على المركز الأول في مسابقة دولية في عاصمة هونغاريا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن لاعبنا فاز بالمركز الأول بـ6 نقاط في 9 جولات.

    يذكر ان اللاعب الاذربيجاني الآخر آذر ميرزايف سبق وحصل على المسابقة في بودابست قبل تلك المسابقة بجمع 7 نقاط من 8 جولات.

    AZERTAG.AZ :لاعب الشطرنج الاذربيجاني يفوز بالمركز الأول في المسابقة الدولي في بودابست
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