بحث توسيع التعاون الاقتصادي مع المجر

باكو، 4 فبراير (أذرتاج)

التقى وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف مع وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو الذي زار أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين اكدا على تطور العلاقات الأذربيجانية المجرية واهمية الزيارات المتبادلة لقادة الدول والحكومات واللقاءات المقامة في توسيع التعاون.

اجرى الطرفان تبادل الآراء حول تعزيز الشراكة الاقتصادية التجارية وترويج المبادرات الجديدة للاعمال واستثمارات ومشاركة الشركات المجرية في إعمار الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال ومجالات الطاقة والصيدلة وغيرها من المجالات.