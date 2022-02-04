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    لقاء عبر الاتصال المرئي بين الرئيس الأذربيجاني والرئيس الفرنسي ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء الأرميني

    ٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٥‎٠]

    باكو، 4 فبراير (أذرتاج)

    جرى في 4 فبراير لقاء عبر الاتصال المرئي بين الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ورئيس الاتحاد الأوروبي ايمانويل ماكرون، الذي ترأسه فرنسا، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشل ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ذلك وبمبادرة من الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون.

    AZERTAG.AZ :لقاء عبر الاتصال المرئي بين الرئيس الأذربيجاني والرئيس الفرنسي ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء الأرميني
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