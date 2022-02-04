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    الوزير شاهبازوف: ناقشنا ترويج ممر الغاز الجنوبي الى الأسواق الجديدة

    ٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:١٥‎]

    باكو، 4 فبراير (أذرتاج)

    ناقشنا ترويج ممر الغاز الجنوبي الى الأسواق الجديدة.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف في مؤتمر صحفي عقد في إطار المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي بباكو.

    قال ان المناقشات جرت في جلستين. في الجلسة الأولى، نوقشت مسائل توجيه ممر الغاز الجنوبي الى أسواق جديدة، بما فيها بلدان البلقان والبلدان الجنوبية الشرقية. سيجرى العمل على هذا المجال في الفترة المقبلة.

    أضاف برويز شاهبازوف ان الجلسة الثانية كرست للمسائل المهمة بالنسبة لاذربيجان خاصة والبلدان الأوروبية عامة. وهذه مسائل متعلقة بالتحول الى الطاقة المتجددة.

    AZERTAG.AZ :الوزير شاهبازوف: ناقشنا ترويج ممر الغاز الجنوبي الى الأسواق الجديدة
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