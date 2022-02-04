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    سياسة


    المفوض الأوروبي: نحتاج الى شريك موثوق به كاذربيجان

    ٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٤٣]

    باكو، 4 فبراير (أذرتاج)

    يواجه العالم مشكلة الغاز ونحتاج الى شريك موثوق به كأذربيجان. يثق الاتحاد الأوروبي بأذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع اولفر فارهيل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 4 فبراير.

    لفت المفوض الى ان ممر الغاز الجنوبي يسمح بتخفيض نسبة انبعاثات الكربون 35 في المائة.

    إن الخطة الاقتصادية والاستثمارية التي تم تبينها في يوليو العام الماضي ستسمح بتوظيف استثمارات بشكل ملحوظ في أذربيجان. يمكننا الإسهام في نمو مستدام و"أخضر". الخطة رهن التنفيذ وتم تخصيص قروض بمبلغ 12 مليون يورو في الزراعة في العام الماضي.

    "نفكر فيما يفيد لتحسين رفاهية الشعب الأذربيجاني. قد تلعب أوروبا دورا وسيطا في المسألة المالية."

    AZERTAG.AZ :المفوض الأوروبي: نحتاج الى شريك موثوق به كاذربيجان
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