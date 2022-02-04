مفوض أوروبي: مستعدون للإسهام في توفير السلام والامن في جنوب القوقاز

باكو، 4 فبراير (أذرتاج)

نشأ الواقع الجديد في منطقة جنوب القوقاز. إننا مستعدون للإسهام في توفير السلام والامن في جنوب القوقاز ولتقديم كل دعم لمسائل ترسيم وتخطيط الحدود وتطهير الأراضي من الألغام الأرضية. يبدأ السلام الطويل الأمد بالخطوات الصغيرة.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع اولفر فارهيل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 4 فبراير.

قال المفوض ان إحلال السلام أمر ضروري لتطور الاقتصاد في بلدان جنوب القوقاز. لذلك يشيد الاتحاد الأوروبي بأهمية خطة الاقتصاد والاستثمارات الهادفة الى إنعاش الاقتصاد الإقليمي.