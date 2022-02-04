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    الوزير بايراموف: أذربيجان تولي أهمية كبيرة للتعاون المفيد مع الاتحاد الأوروبي

    ٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [٢٢:١٠]

    باكو، 4 فبراير (أذرتاج)

    أذربيجان واحدة من أكثر الشركاء الموثوقين للاتحاد الأوروبي. يطيب لنا اللقاء مع المفوض الأوروبي للجوار والتوسع اولفر فارهيل في إطار الاجتماع الوزاري الثامن على هامش المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع اولفر فارهيل في 4 فبراير.

    لفت الوزير الى ان نقل الغاز الى أوروبا في المرحلة الأخيرة لمشروع "تاب" من اكبر مشاريع عام 2021 . قامت أذربيجان بتزويد أوروبا بـ8.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وسيتم توسيع حجمه.

    قال بايراموف ان بلدان البلقان الغربية أيضا حريصة على شراء الغاز الاذربيجاني.

    عرض الاتحاد الأوروبي اقتراحاته بشأن توقيع اتفاقية شاملة مع أذربيجان ويجري العمل حاليا عليها.

    AZERTAG.AZ :الوزير بايراموف: أذربيجان تولي أهمية كبيرة للتعاون المفيد مع الاتحاد الأوروبي
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