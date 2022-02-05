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    إلهام علييف: أذربيجان صدرت 19 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الى الأسواق العالمية في العام الماضي

    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٤٣]

    باكو، 5 فبراير (أذرتاج)

    بعد إنجاز مشروع ممر الغاز الجنوبي تمكنت أذربيجان من زيادة حجر تصديرها الى الأسواق العالمية، بما فيها الأسواق الأوروبية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في الاجتماع الوزاري الثامن في إطار المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي في 4 فبراير.

    قال الرئيس ان أذربيجان صدرت 19 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام الماضي، تم نقل 8.5 مليار متر مكعب من هذا الحجم الى تركيا وحوالي 7 مليارات متر مكعب منه الى إيطاليا وبينما صدر الحجم الباقي الى جورجيا واليونان وبلغاريا.

    شدد الرئيس إلهام علييف على ان الاجتماع الحالي يشهد حضور عدد أكثر من البلدان والشركات بالمقارنة مع العام الماضي. وأضاف ان يتواجد هنا معنا مشاركون جدد وهذا يظهر ان ثمة حاجة الى الغاز الطبيعي الاذربيجاني في الأسواق الجديدة. نحن مستعدون إذ ان أذربيجان كانت دائما مورِّدا موثوقا به لمصادر الطاقة الى الأسواق العالمية".

     

    AZERTAG.AZ :إلهام علييف: أذربيجان صدرت 19 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الى الأسواق العالمية في العام الماضي
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