المفوضة الأوروبية: نريد توصيل الغاز الاذربيجاني الى بلدان البلقان

باكو، 5 فبراير (أذرتاج)

هذه هي زيارتي الأولى الى باكو. وأصبحت فرصة جميلة لتوسيع تعاوننا. أذربيجان شريك ناجح في مجال الطاقة.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها كادري سيمسون مفوضة الاتحاد الأوروبي في شئون الطاقة في كلمة ألقتها في مؤتمر صحفي في 4 فبراير في إطار المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي بباكو.

زادت أن ممر الغاز الجنوبي إسهام جميل لبلدان أوروبا الجنوبية الشرقية. تشهد سوق الطاقة حاليا مشكلة وزيادة الأسعار. يتوقع توسعة إمكانيات خط الانابيب هذا في المستقبل القريب. لاسيما تجرى مناقشات حول توسيعها في اتجاه البلقان الغربية.