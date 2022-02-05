  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    المفوضة الأوروبية: نريد توصيل الغاز الاذربيجاني الى بلدان البلقان

    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٠٠]

    باكو، 5 فبراير (أذرتاج)

    هذه هي زيارتي الأولى الى باكو. وأصبحت فرصة جميلة لتوسيع تعاوننا. أذربيجان شريك ناجح في مجال الطاقة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها كادري سيمسون مفوضة الاتحاد الأوروبي في شئون الطاقة في كلمة ألقتها في مؤتمر صحفي في 4 فبراير في إطار المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي بباكو.

    زادت أن ممر الغاز الجنوبي إسهام جميل لبلدان أوروبا الجنوبية الشرقية. تشهد سوق الطاقة حاليا مشكلة وزيادة الأسعار. يتوقع توسعة إمكانيات خط الانابيب هذا في المستقبل القريب. لاسيما تجرى مناقشات حول توسيعها في اتجاه البلقان الغربية.

     

    AZERTAG.AZ :المفوضة الأوروبية: نريد توصيل الغاز الاذربيجاني الى بلدان البلقان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٣]
    برميل من "آذري لايت" يباع 99.30 دولار
    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٠١]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    ٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:١٥‎]
    الوزير شاهبازوف: ناقشنا ترويج ممر الغاز الجنوبي الى الأسواق الجديدة
    ٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٨]
    عائدات صندوق النفط من "أذري – جيراق - جوناشلي" تبلغ 683 مليار دولار
    المفوضة الأوروبية: نريد توصيل الغاز الاذربيجاني الى بلدان البلقان