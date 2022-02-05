نائب الوزير: تلعب زيارات متبادلة لرئيسي أذربيجان وأوكرانيا دورا كبيرا في تطوير العلاقات بين البلدين

باكو، 5 فبراير (أذرتاج)

تلعب زيارات متبادلة لرئيسي أذربيجان وأوكرانيا دورا كبيرا في تطور العلاقات بين البلدين. كما يجب الذكر هنا نشاط اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها نائب وزير الخارجية الاذربيجاني خالاف خالافوف في كلمة ألقاها في حفل مكرس للعلاقات الأذربيجانية الأوكرانية.

قال نائب الوزير ان العلاقات بين أذربيجان وأوكرانيا في المجالات الإنسانية والعلمية والتعليمية على مستوى رفيع. يسعنا القول مثالا على ذلك ان اللسان الاوكراني يُدرّس في جامعة باكو السلافية ابتداء من عام 1998.

نصب في باكو تمثال الشاعر الاوكراني المعروف تاراس شيفجينكو. تحتضن أوكرانيا تمثال الشاعر الاذربيجاني العبقري عماد الدين نسيمي.

أكد خالافوف ان البلدين يتعاونان في إطار منظمة الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي ومنظمة حوض البحر الأسود للتعاون الاقتصادي ومنظمة غوام ورابطة الدول المستقلة وغيرها من المحافل الدولية والإقليمية مشيرا الى ان الدعم الاوكراني لوحدة أراضي أذربيجان يشكل أساس علاقاتنا الدولية.