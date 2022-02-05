باكو، 5 فبراير، أذرتاج فسخ نادي زيرة باكو لكرة القدم التعاقد مع حارسه رشاد عزيزلي بالتراضي. وقال النادي في بيان إن قيادة زيرة رفعت الشكر للحارس عزيزلي البالغ 28 عاما متمنية له نجاحا في مشواره اللاحق.

AZERTAG.AZ : زيرة يفسخ العقد مع حارسه

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