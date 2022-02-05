اعلان عام الصناعة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية الحبيسة في 2022م

نخجوان، 5 فبراير، أذرتاج

قال رئيس المجلس الأعلى في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية الحبيسة واصف طالبوف في كلمة ألقاها في اجتماع عقده مع اصحاب المشاريع والاعمال لدى مركز نخجوان للأعمال 4 فبراير إن عام 2022م اعلن في الجمهورية الذاتية الحكم عام الصناعة من اجل ترويج الانتاج القابل للتنافس وللتصدير وانشاء مؤسسات جديدة تعتمد على الابتكارات وزيادة الانجازات وصدق على خطة الفعاليات بهذا الصدد.

واوضح أن خطة الفعاليات تضع امام اصحاب المشاريع والاعمال والمؤسسات العامة ذات الصلة النخجوانية مهام مهمة.

واشار طالبوف الى أن التنمية الناجحة للصناعة مربوطة مباشرا بفعاليات ريادة العمل وبهذا السبب تبلغ 93 في المائة من الانتاج الصناعي في الجمهورية ذات الحكم الذاتي في حصة القطاع الخاص.

وزاد أن 85 في المائة من الأهالي العاملين في نخجوان موظفون في القطاع الخاص في الوقت الحاضر حيث أن عدد فرص العمل الجديدة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية الحبيسة خلال سنوات الاستقلال يصل الى 70 الف فرصة عمل في القطاع الخاص.