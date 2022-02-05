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    المفوض الأوروبي: تخصيص حزمة مالية بقيمة ملياري يورو لأذربيجان

    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٢٥‎]

    باكو، 5 فبراير (أذرتاج)

    قال المفوض الأوروبي للجوار والتوسع اوليفر فارهيل في لقائه مع وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 4 فبراير ان الاتحاد الأوروبي خصص حزمة مالية بقيمة ملياري يورو لأذربيجان في إطار خطته الاستثمارية الاقتصادية وينظر في تحقيق مشاريع معينة في هذا الاتجاه.

    أفادت وكالة أذرتاج ان اللقاء شهد أيضا بحث جوانب مختلفة من العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي.

    قال الوزير ان العلاقات بين الطرفين تشهد تطورا على أساس الشراكة المتساوية الحقوق. كما تحدث عن الوضع الراهن في المنطقة وعملية تطبيع العلاقات مع أرمينيا وترسيم الحدود ومخاطر الألغام الأرضية من مخلفات الاحتلال الأرميني الى جانب ذلك، أعمال إعادة الإعمار والبناء في المنطقة ودور ممكن للاتحاد الأوروبي في هذا السياق.

    من جانبه قال المفوض الأوروبي ان علاقات الشراكة مع أذربيجان تكسب أهمية كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي مشيرا الى ضرورة تعزيز هذه العلاقات تعزيزا أكثر. أضاف ان أذربيجان شريك موثوق به للاتحاد الأوروبي. كذلك قال المفوض ان الاتحاد الأوروبي مستعد للمشاركة في عملية إعادة الإعمار والبناء المنفذة في أذربيجان.

    أشار الطرفان في اللقاء الى أهمية استكمال محادثات بشأن الاتفاقية الجديدة التي ستشكل أساسا قانونيا للعلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي.

     

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