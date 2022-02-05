الرئيس إلهام علييف: استكمل مشروع ممر الغاز الجنوبي، لكن عملنا مستمر "بابك" حقل غاز واعد

باكو، 5 فبراير (أذرتاج)

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ان حقل غاز عملاق آخر ننتظر نتيجة جيدة منه هو حقل "بابك". تقدر احتياطاته المقدرة من الغاز الطبيعي 400 مليار متر مكعب. أما احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل "اوميد" فتقدر 200 مليار متر مكعب على الأقل.

أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس علييف قال هذه الكلمات في كلمة ألقاها في الاجتماع الوزاري الثامن في اطار المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي في باكو في 4 فبراير.

كما أضاف الرئيس انه لنا تطلعات كبيرة من أحد حقولنا الغازية النفطية العاملة منذ وقت وهو "اذري – تشيراق- جوناشلي". ننتظر مئات مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في جزء غازي من هذا الحقل سيشغل قريبا. واعتقد ان هذا الغاز سيتم استخراجه في أقصر وقت ممكن. وهذا امكانياتنا اليوم.

زاد الرئيس علييف ان أذربيجان تملك شبكة متنوعة لنقل الغاز يربطها بـ4 بلدان مجاورة. ان استكمال خط النقل الرئيسي أي ممر الغاز الجنوبي سيسمح بتحقيق الخطط المستقبلية. لكن بالتأكيد، علينا ان نواصل العمل مع الفريق. قد استكمل مشروع ممر الغاز الجنوبي لكن عملنا مستمر."