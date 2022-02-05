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    صبائل باكو يتفق مع الحارس عزيزلي

    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٦]

    باكو، 5 فبراير، أذرتاج

    اتفق نادي صبائل باكو لكرة القدم مع الحارس المحلي رشاد عزيزلي الذي فسخ تعاقده مع زيرة باكو مؤخرا بالتراضي.

    ووقع الحارس البالغ 28 عاما من عمره على عقد مدته الى نهاية الموسم الحالي.

     

     

     

    AZERTAG.AZ :صبائل باكو يتفق مع الحارس عزيزلي
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