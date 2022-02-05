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    زيادة الانتاج الصناعي في محافظة يارديملي

    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٧]

    باكو، 5 فبراير، أذرتاج

    بلغ حجم الإنتاج الصناعي الاساسي في محافظة يارديملي جنوب البلاد العام الماضي 84 مليونا و1ر117 ألف مانات الامر الذي يشير الى زيادة حجم الانتاج الصناعي فيها قدر 1ر4 مرات قياسا الى مؤشرات عام 2020م.

    وقالت هيئة احصاء يارديملي في بيان إن الانتاج مزوع على الزراعة بنسبة 4ر106 في المائة والانشاء والبناء بنسبة 7ر67 في المائة والنقل واقتصاد المستودعات بنسبة 7ر101 في المائة والمعلوماتية والاتصالات بنسبة 7ر104 في المائة والتجارة واصلاح وسائل النقل بنسبة 9ر109 في المائة.

    واوضحت أن 7ر3 في المائة من الانتاج العام من نصيب القطاع العام و3ر96 في المائة من حصة المشروعات الثابتة الخاصة.

     

     

     

    AZERTAG.AZ :زيادة الانتاج الصناعي في محافظة يارديملي
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