صباح يتعاقد مع مدافع فلومينينسي
AzerTAg.az
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٨]
باكو، 5 فبراير، أذرتاج
تعاقد نادي صباح باكو لكرة القدم مع مدافع نادي فلومينينسي البرازيلي هيقور غابرئل لمدة 3 سنوات.
يذكر أن المدافع غابرئل البالغ 22 عاما خريج مدرسة فلومينينسي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٢٦]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:١٢]
٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٠١]
٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٥٥]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٠١]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٢٥]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٤٠]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٥٣]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٠١]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٤٥]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٠٠]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٤٧]
٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٥٨]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٨]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٢٥]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٠]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٣٩]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٢١]
٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:١٢]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٠]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٨]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٢١]
٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٨]
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]
٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤١]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٢٤]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:١٤]
٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٤]
٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك