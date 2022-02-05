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    صباح يتعاقد مع مدافع فلومينينسي

    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٨]

    باكو، 5 فبراير، أذرتاج

    تعاقد نادي صباح باكو لكرة القدم مع مدافع نادي فلومينينسي البرازيلي هيقور غابرئل لمدة 3 سنوات.

    يذكر أن المدافع غابرئل البالغ 22 عاما خريج مدرسة فلومينينسي.

     

     

    AZERTAG.AZ :صباح يتعاقد مع مدافع فلومينينسي
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