باكو، 5 فبراير، أذرتاج تعاقد نادي صباح باكو لكرة القدم مع مدافع نادي فلومينينسي البرازيلي هيقور غابرئل لمدة 3 سنوات. يذكر أن المدافع غابرئل البالغ 22 عاما خريج مدرسة فلومينينسي.

AZERTAG.AZ : صباح يتعاقد مع مدافع فلومينينسي

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