أذربيجان: 7704 إصابة و23 وفاة من كورونا في 5 فبراير

باكو، 5 فبراير، (أذرتاج)

سجلت إصابة 7704 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 4109 مصاب هذا المرض وتوفي 23 مصابا بالفيروس خلال 5 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 691 ألف و180 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 641 ألف و538 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8846 مريض منهم ويستمر علاج 40 ألفا و796 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 20 ألفا و531 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و248 ألف و414 فحص طبي.